Поліція за три дні затримала на хабарах 9 чиновників у 6 областях

У Донецькій області затримано підприємця за спробу підкупу військового

Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та його територіальні управління у кількох областях України протягом останніх трьох днів затримали загалом 9 хабарників та підприємця за спробу підкупу військового. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Суми одержаних хабарів коливалися від 7 тисяч гривень до 3 тисяч доларів.

Зокрема, у Запорізькій області посадовець обласного управління Держагентства рибного господарства України вимагав від громадянина 9 тисяч гривень хабара за проходження технічного огляду з подальшою реєстрацією плавзасобу та надання посвідчення на право керування човном.

На Харківщині у хабарництві правоохоронці викрили начальника відділу однієї з районних державних адміністрацій області, яка за проведення процедури зміни цільового призначення приміщення вимагала 800 доларів хабара.

У Кіровоградській області на хабарі попався керівник державного підприємства, який спільно з директором приватного підприємства вимагав від директора товариства у сфері надання поштових послуг 40 тисяч гривень за безперешкодний доступ до майна вказаного товариства на території держпідприємства.

Фото: затримання хабарників

У місті Дніпро 27 червня співробітники обласного Управління захисту економіки спільно з детективами обласної поліції затримали начальника одного з відділів районної у м. Дніпрі ради та його підлеглого під час одержання 7 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Цього ж дня на Миколаївщині було затримано голову сільради, що за безперешкодний видобуток піску на території одного з сіл області вимагав від підприємця 10 тисяч гривень хабара.

У Донецькій області поліція затримала підприємця за спробу підкупу командира роти однієї з військових частин, розташованої на лінії розмежування.

Підприємець запропонував 10 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодне перевезення товарів народного споживання через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області поза межами КПВВ.

Нагадаємо, у Тернопільській області власник наркоплантації, пропонував поліцейському майже 200 тис. гривень хабара за уникнення кримінальної відповідальності.