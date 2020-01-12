ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киберполиция блокировала деятельность нескольких интернет-казино в Украине

Новости » Общество     12.01.2020 - 11:35
Киберполиция блокировала деятельность нескольких интернет-казино в Украине
Фото: изъятые средства (npu.gov.ua)

Ежемесячный доход составлял 100 тыс. долларов

Киберполиция ликвидировала ряд онлайн-казино, которые ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что был разоблачен 28-летний житель Днепропетровской области. Мужчина заранее арендовал сервер, на котором в дальнейшем размещались все его онлайн-казино. Кроме того, он обеспечивал безопасность процесса игры, популяризировал виртуальное казино, организовал техническую поддержку игроков во время возникновения проблемных вопросов.

Онлайн-казино имели несколько основных общеобязательных правил. Так, доступ к азартным играм не предоставлялся игроку до минимального пополнения им своего счета. Чтобы открыть собственный счет клиенту необходимо было ввести на сайте информацию относительно себя: анкетные данные, дату рождения, электронную почту, номер мобильного телефона.

При этом владельцы ресурса не предоставляли никаких гарантий относительно конфиденциальности полученных данных. Соответственно, вся эта информация могла использоваться ими по собственному усмотрению.

Полицейские провели обыск в частном доме в Киевской области, где проживал подозреваемый. В сейфе, который был спрятан владельцем, правоохранители обнаружили более 220 тыс. долларов, которые он получил в результате противоправной деятельности.

Кроме того, во время обыска было изъято компьютерную технику, дополнительные носители информации, мобильный телефон и банковские карточки, которые мужчина использовал для обналички средств, полученных преступным путем.

Отмечается, что в случае доказательства вины подозреваемого, он должен будет уплатить штраф до 84 миллионов гривен. Также все его имущество может быть конфисковано.

Ранее сообщалось, что правоохранители прекратили деятельность более 900 нелегальных игорных заведений в Украине.

РБК-Украина писало, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригрозил заведениям игорного бизнеса новыми проверками.

Кабмин распорядился усилить борьбу с игорным бизнесом В Донецкой области закрыли более 200 игорных заведений
Новости Украины казиноигорный бизнес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь