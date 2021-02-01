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Полиция спустя час задержала "минера" вокзала в Киеве

Автор: Игорь Литвиненко

Полиция проверила сообщение о "минировании" киевского железнодорожного вокзала. Взрывоопасных предметов не выявили, псевдоминера задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители отметили, что им поступил звонок от мужчины, который заявил о якобы заложенной взрывчатке на вокзале.

"Полицейские провели тщательную проверку здания и прилегающей территории и никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили псевдоминера и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний уроженец Львовской области", - сообщили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Запорожье разоблачили и задержали массового "минера". Он "минирова" госучреждения и объектов критической инфраструктуры в Украине и за границей за деньги.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе на протяжении января поступало несколько сообщений о массовом "минировании" детских садов и учебных заведений. В ходе проверок взрывчаток не обнаруживали.

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