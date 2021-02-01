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Поліція через годину затримала "мінера" вокзалу в Києві

Автор: Ігор Литвиненко

Поліція перевірила повідомлення про "минування" київського залізничного вокзалу. Вибухонебезпечних предметів не виявили, затримали псевдомінера.

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Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці зазначили, що їм надійшов дзвінок від чоловіка, який заявив про нібито закладену вибухівку на вокзалі.

"Поліцейські провели ретельну перевірку будівлі і прилеглої території і ніяких підозрілих предметів або речовин не виявили. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили і затримали псевдомінера його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Львівської області", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, минулого тижня в Запоріжжі викрили і затримали масового "мінера". Він "мінував" держустанови та об'єктів критичної інфраструктури в Україні та за кордоном за гроші.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі протягом січня надходило кілька повідомлень про масове "мінування" дитячих садів і навчальних закладів. В ході перевірок вибухівки не виявили.

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