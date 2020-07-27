Полиция составила психологический портрет полтавского захватчика

Фото: захват заложника в Полтаве (poltava.to)

Поиски Романа Скрипника продолжаются четвертые сутки

Правоохранители составили психолого-криминалистический портрет полтавского захватчика Романа Скрипника. Поиск злоумышленника продолжается четвертые сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, поиски Скрипника затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта в Миргородском районе, где предположительно скрывается злоумышленник.

"На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств", - сообщили в МВД.

В полиции призвали граждан быть крайне осторожными и избегать контактов с незнакомыми лицами. При малейшем подозрении просят обращаться в полицию.

Напомним, 23 июля в Полтаве во время спецоперации правоохранителей по задержанию мужчины, которого подозревали в похищении автомобилей, злоумышленник достал гранату и заявил, что может ее взорвать. Впоследствии он захватил заложника. Позже он отпустил заложника, но Скрипнику удалось скрыться.

Отметим, что для поисков Скрипника привлекли Национальную гвардию.