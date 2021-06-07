Полиция сообщила о задержании мошенницы-рекордсменки. У нее более 20 преступных эпизодов

Женщина рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тысяч вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют, рассказали в полиции.

"Потом женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении", - сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, рассказав, что подобных историй было несколько.

Правоохранители сообщили, что этим лицом оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. У нее изъяли украшения и технику, которые могли быть похищены.

Задержали женщину в Обухове во время очередной аферы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.