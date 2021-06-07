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Полиция сообщила о задержании мошенницы-рекордсменки. У нее более 20 преступных эпизодов

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 12:40
Полиция сообщила о задержании мошенницы-рекордсменки. У нее более 20 преступных эпизодов Фото: в Украине задержали женщину, которую подозревают и мошенничестве (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция Киевской области сообщила о задержании мошенницы-рекордсменки. Ее подозревают в том, что она вводила в заблуждение продавцов магазинов и аптек, присваивала их личные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Женщина рассказывала, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тысяч вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют, рассказали в полиции.

Posted by Андрей Небытов on Monday, June 7, 2021

"Потом женщина забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении", - сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, рассказав, что подобных историй было несколько.

Posted by Андрей Небытов on Monday, June 7, 2021

Правоохранители сообщили, что этим лицом оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. У нее изъяли украшения и технику, которые могли быть похищены.

Задержали женщину в Обухове во время очередной аферы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Фото: в Украине задержали женщину, которую подозревают и мошенничестве (facebook.com)

Напомним, в Киеве задержали пенсионера, который влез в чужую квартиру и взял в заложники женщину.

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