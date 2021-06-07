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Поліція повідомила про затримання шахрайки-рекордсменки. Має понад 20 злочинних епізодів

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 12:40
Поліція повідомила про затримання шахрайки-рекордсменки. Має понад 20 злочинних епізодів Фото: в Україні затримали жінку, яку підозрюють і шахрайстві (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Поліція Київської області повідомила про затримання шахрайки-рекордсменки. Її підозрюють в тому, що вона вводила в оману продавців магазинів і аптек, привласнювала їх особисті речі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Жінка розповідала, що найближчим часом буде подана напруга 40 тисяч вольт, а тому необхідно усі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніть, розповіли у поліції.

Posted by Андрій Нєбитов on Monday, June 7, 2021

"Потім жінка забирала пакет з речами та зникала у невідомому напрямку", - повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, розповівши, що схожих історій було декілька.

Posted by Андрій Нєбитов on Monday, June 7, 2021

Правоохоронці повідомили, що цією особою виявилась 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. У неї вилучили прикраси і техніку, які могли бути викрадені.

Затримали жінку в Обухові під час чергової афери в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Фото: в Україні затримали жінку, яку підозрюють і шахрайстві (facebook.com)

Нагадаємо, у Києві затримали пенсіонера, який вліз до чужої квартири і взяв у заручники жінку.

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