Полиция сообщила о новых фактах гибели Тымчука

Правоохранители сообщили о новых фактах с места гибели народного депутата от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, человек, близкий к погибшему Тымчуку, заявил что в квартире, где нашли тело нардепа, отсутствуют несколько ювелирных изделий.

"В ходе проведения следственных действий человек, близкий к погибшему народному депутату, заявил о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - заявили в полиции.

Отмечается, что сейчас правоохранители проводят проверку с целью установления всех обстоятельств смерти нардепа Тымчука.

Напомним, ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что во время гибели нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук находился в квартире не один. Правоохранители опросили гражданку, которая находилась в квартире в момент происшествия.

РБК-Украина писало, что полиция рассматривает несколько версий обстоятельств гибели нардепа Дмитрия Тымчука. Также полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

19 июня от огнестрельного ранения в голову погиб народный депутат Дмитрий Тымчук. По предварительной рабочей версии полиции, Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.