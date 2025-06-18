Поліція Словаччини вирішила затримати колишнього міністра оборони за допомогу Україні

Міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток повідомив, що до справи було залучено групу, яка розслідує поставку боєприпасів Україні за колишнього уряду після вторгнення Росії 2022 року.

Новинний сайт Dennik N повідомив, що поліція намагалася затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя, який перебуває за межами країни у відпустці, і ще одного колишнього чиновника міністерства.

За даними сайту поліція затримала колишнього главу державної оборонної компанії.

Режим Фіцо

Лівонаціоналістичний уряд Словаччини під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Фіцо вдався до різких політичних змін із моменту приходу до влади 2023 року. Він заявив про припинення військової допомоги Україні та поліпшення відносин із Росією, яка постачає в країну нафту і газ.

Минулого року уряд Фіцо звинуватив попередню адміністрацію у зраді та інших злочинах за різні пожертви Україні. У листопаді було розпочато розслідування розбіжностей у даних про пожертви.

Уряд Словаччини також закликав поліцію провести розслідування щодо попереднього уряду за передачу Україні винищувачів МіГ-29 і системи ППО.

Зробив би це знову

Надь відкинув висунуті проти нього звинувачення і заявив, що перебуває у відпустці в Канаді і має повернутися наприкінці місяця. "Сьогоднішній театр, чесно кажучи, мене не здивував і не стурбував", - написав Надь у Facebook.

"Повторю знову і знову, як я пишаюся тим, як ми допомагали Україні. Я б зробив так знову... Тому що в цьому і полягає людяність і відповідальність. Захищати невинну жертву огидної російської агресії", - додав він.