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Полиция о слежке за погибшим Шишовым: таких обращений не было

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Вторник 03 августа 2021 14:29
Полиция о слежке за погибшим Шишовым: таких обращений не было Фото: председатель БДУ Виталий Шишов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Погибший глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов не обращался к правоохранителям с сообщениями о слежке за ним. Полиция не располагала такими данными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко во время брифинга.

Он опровергает информацию о том, что полиция получала соответствующие сообщения о фактах слежки.

"Таких обращений не было", - сказал Клименко.

Ранее в "Белорусском доме в Украине" (БГУ) заявили, что за Шишовым велась слежка.

"О фактах были соответствующие сообщения полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - сообщили в БГУ.

Утром стало известно, что Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков.

Полиция будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

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полиция Беларусь слежка
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