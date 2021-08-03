Полиция о слежке за погибшим Шишовым: таких обращений не было

Погибший глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов не обращался к правоохранителям с сообщениями о слежке за ним. Полиция не располагала такими данными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко во время брифинга .

Он опровергает информацию о том, что полиция получала соответствующие сообщения о фактах слежки.

"Таких обращений не было", - сказал Клименко.

Ранее в "Белорусском доме в Украине" (БГУ) заявили, что за Шишовым велась слежка.

"О фактах были соответствующие сообщения полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - сообщили в БГУ.