Поліція Румунії назвала кількість українців, які за два роки нелегально потрапили до країни

За його словами, втікачі просять захисту в румунської влади, заявляючи, що не хочуть іти на війну. Також він уточнив, що 19 українців загинули під час спроби перебратися до Румунії. 11 із них потонули в річці Тиса, а решта загинули в горах на висоті майже 2 кілометри.

Представник румунської поліції також заявив, що після невеликого зниження кількості втікачів з України 2023 року, від початку цього року ця тенденція знову почала збільшуватися.

За період із січня до квітня 2024 року було зареєстровано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії.