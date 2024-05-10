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Поліція Румунії назвала кількість українців, які за два роки нелегально потрапили до країни

Румунія, П'ятниця 10 травня 2024 19:57
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Поліція Румунії назвала кількість українців, які за два роки нелегально потрапили до країни Архівне фото: до Румунії з України втекли близько 11 тисяч чоловіків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

За час повномасштабної війни з України до Румунії нелегально втекли близько 11 тисяч чоловіків призовного віку.

Про це заявив керівник Територіальної інспекції прикордонної поліції Флорін Коман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Liberă România.

За його словами, втікачі просять захисту в румунської влади, заявляючи, що не хочуть іти на війну. Також він уточнив, що 19 українців загинули під час спроби перебратися до Румунії. 11 із них потонули в річці Тиса, а решта загинули в горах на висоті майже 2 кілометри.

Представник румунської поліції також заявив, що після невеликого зниження кількості втікачів з України 2023 року, від початку цього року ця тенденція знову почала збільшуватися.

За період із січня до квітня 2024 року було зареєстровано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії.

Виїзд чоловіків за кордон

Під час воєнного стану певній частині українців заборонено виїжджати з країни. Йдеться про військовозобов'язаних осіб. При цьому прикордонники регулярно затримують чоловіків, які обманним шляхом намагаються втекти з України.

А нещодавно прессекретар прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперницька сказала, що в країні спостерігають зростання незаконного перетину кордону українськими чоловіками.

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