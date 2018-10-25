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Полиция разыскивает мужчину, который с оружием ограбил кредитное учреждение в Киеве

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 22:55
Фото: грабитель (скрин видео/kyiv.npu.gov.ru)
Фото: грабитель (скрин видео/kyiv.npu.gov.ru)

Злоумышленник угрожал кассиру оружием и забрал 1000 гривен

Полиция Киева разыскивает мужчину, который в Шевченковском районе столицы ограбил кредитное учреждение, угрожая кассиру оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что инцидент произошел около полудня 27 сентября. Неизвестный зашел в кредитное учреждение на улице Мельникова. Угрожая предметом, похожим на оружие, злоумышленник забрал деньги - 1000 гривен.

"Полиция проводит мероприятия для установления личности нападавшего. Если вам известна любая информация о злоумышленнике и место его нахождения, просим сообщить в полицию по телефонам: (044) 486-03-06 или 102", - отметили в полиции.

Инцидент квалифицировали как разбой (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 22 октября 2018 в Киеве полицейские задержали соучастника вооруженного нападения на ювелирный магазин в столице, во время которого погиб охранник. Нападающий оказался гражданином России. Ранее, 11 октября 2018 оперативники полиции Киева задержали одного из участников разбойного нападения на столичный ювелирный магазин, Задержанному 36 лет, он также гражданин Российской Федерации. От следствия скрывался в Одессе.

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