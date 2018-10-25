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Поліція розшукує чоловіка, який зі зброєю пограбував кредитну установу в Києві

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 22:55
Фото: грабіжник (скрін відео/kyiv.npu.gov.ua)
Фото: грабіжник (скрін відео/kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисник погрожував касиру зброєю та забрав 1000 гривень

Поліція Києва розшукує чоловіка, який у Шевченківському районі столиці пограбував кредитну установу, погрожуючи касиру зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що інцидент трапився близько опівдня 27 вересня. Невідомий зайшов до кредитної установи на вулиці Мельникова. Погрожуючи предметом, схожим на зброю, зловмисник забрав гроші - 1000 гривень.

"Поліція проводить заходи для встановлення особи нападника. Якщо вам відома будь-яка інформація про зловмисника і місце його перебування, просимо повідомити у поліцію за телефонами: (044) 486-03-06 або 102", - зазначили у поліції.

Інцидент кваліфіковано як розбій (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 22 жовтня 2018 у Києві поліцейські затримали співучасника збройного нападу на ювелірний магазин у столиці, під час якого загинув охоронець. Нападник виявився громадянином Росії. Раніше, 11 жовтня 2018 оперативники поліції Києва затримали одного з учасників розбійного нападу на столичний ювелірний магазин, Затриманому 36 років, він також громадянин Російської Федерації. Від слідства переховувався в Одесі.

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