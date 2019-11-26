В Украине проходит спецоперация по ликвидации крупного наркосиндиката

Национальная полиция разоблачила синдикат, который занимался распространением наркотиков на всей территории Украины и за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что организовали преступную группу двое жителей Львовской области, один из которых является депутатом одной из территориальных общин. Кроме организаторов были задержаны 17 участников группы.

"По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн гривен. В общем функционирования наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 млн гривен", - сообщили в полиции.

Для проведения операции было задействовано около 500 правоохранителей.

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Житомирской и Киевской области участников наркогруппировки, которые за 2 месяца успели продать "товара" на 2 миллиона гривен. Они реализовывали наркотики оптом и через так называемые "закладки"

Также РБК-Украина писало, что в Киеве задержали наркоторговца, который реализовывал психотропы по территории страны через почтовые отделения. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 8,5 млн гривен.