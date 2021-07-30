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Полиция разоблачила схему хищения средств на ликвидации государственных шахт

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Пятница 30 июля 2021 10:41
Полиция разоблачила схему хищения средств на ликвидации государственных шахт Фото: полиция разоблачила схему хищения на ликвидации шахт (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: РБК-Украина

Национальная полиция разоблачила "схему" присвоения средств на ликвидации и реструктуризации нерабочих государственных шахт. Организовали сделку чиновники Государственного профильного предприятия и коммерческих структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСР Нацполиции.

Средства из бюджета выделялись на ликвидацию, реструктуризацию государственных шахт, эксплуатация которых приостановлена.

Работы выполняли "свои" общества. При этом цены на товары и оказываемые услуги были завышены, а подрядные организации получили оплату за работы, которые фактически не выполнялись или были выполнены не в том объеме, как предусмотрено договорами.

В течение 2019-2021 годов на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт лишь двум компаниям-подрядчикам было перечислено более 160 миллионов гривен.

Чтобы легализовать полученные избыточные средства, злоумышленники перечисляли их на счета подконтрольных фиктивных фирм.

Вчера, 29 июля, следователи и оперативники провели санкционированные обыски на территории Киева, Волынской, Львовской и Донецкой областей: в офисах государственного предприятия и его обособленных подразделений, а также у контрагентов и в квартирах организаторов преступной "схемы". Изъяли документацию и черновые записи, электронные носители информации.

Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Офис генерального прокурора.

За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особенно крупных размерах или организованной группой, предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от 7-ми до 12 - ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

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