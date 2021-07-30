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Поліція викрила схему розкрадання коштів на ліквідації державних шахт

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П'ятниця 30 липня 2021 10:41
Поліція викрила схему розкрадання коштів на ліквідації державних шахт Фото: поліція викрила схему розкрадання на ліквідації шахт (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: РБК-Україна

Національна поліція викрила "схему" привласнення коштів на ліквідації та реструктуризації неробочих державних шахт. Організували оборудку посадовці державного профільного підприємства та комерційних структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСР Нацполіції.

Кошти з державного бюджету виділялися на ліквідацію, реструктуризацію державних шахт, експлуатація яких припинена.

Роботи виконували "свої" товариства. При цьому ціни на товари та надані послуги були завищені, а підрядні організації отримали оплату за роботи, які фактично не виконувалися, або ж були виконані не в тому обсязі, як передбачено договорами.

Упродовж 2019-2021 років на проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт лише двом товариствам-підрядникам було перераховано понад 160 мільйонів гривень.

Аби легалізувати отримані надлишкові кошти, зловмисники перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм.

Учора, 29 липня, слідчі та оперативники провели санкціоновані обшуки на території міста Києва, Волинської, Львівської та Донецької областей: в офісах державного підприємства та його відокремлених підрозділів, а також у контрагентів та в помешканнях організаторів злочинної "схеми". Вилучили документацію та "чорнові записи", електронні носії інформації.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, здійснює Офіс Генерального прокурора.

За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачено покарання - позбавлення волі на строк від 7-ми до 12- ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває. Встановлюється сума завданих збитків.

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