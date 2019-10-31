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Полиция разоблачила схему хищения сельхозземель в двух областях

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 15:35
Полиция разоблачила схему хищения сельхозземель в двух областях
Фото: на месте обыска (zp.npu.gov.ua)

Во время обыска полиция обнаружила оружие и боеприпасы

Правоохранители разоблачили схему разворовывания земель сельскохозяйственного назначения в Запорожской и Херсонской областях, которая была организована чиновниками в сговоре с учредителями фермерских хозяйств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как сообщается, полиция установила, что учредители фермерских хозяйств в сговоре с местными чиновниками, злоупотребляя служебным положением, осуществляли незаконный вывод земель сельскохозяйственного назначения из государственной и частной собственности.

Отмечается, что 23 октября правоохранители провели одновременно 8 обысков у чиновников на территории Херсонской и Запорожской областей. В ходе обысков были изъяты документы, на основании которых заключались договоры аренды. Также полицейские выявили почти 3 тыс. патронов калибра 7,62, гладкоствольное и нарезное оружие.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства и круг лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области обнаружили хищение государственных средств, выделенных на ремонт дорог. Прокуратура подозревает должностных лиц поселков Хотяновка, Новоселки Новые Петровцы в хищении почти 2,4 млн гривен.

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Новости Украины оружиехищениеЗапорожская областьХерсонская областьземля
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