Полиция разгоняет шахтеров из-под Офиса президента, есть пострадавшие, - Волынец

Фото: под Офисом президента (facebook.com)

Сам Волынец тоже получил незначительные травмы во время силовых действий полиции

Представители МВД начали силовые действия против забастовщиков государственных и частных шахта под Офисом президента Украины.

Об этом свидетельствует видео, которое выложил лидер протестантов Михаил Волынец.

"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", - написал Волынец.

На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснения митингующих полицией и автомобилями МВД. Кроме того, сам Волынец получил незначительные травмы во время силовых действий полиции.

Напомним, с 30 июня шахтеры из разных регионов начали безстракові акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврат долгов государственной "Центрэнерго", которое является подконтрольным олигарху Коломойскому.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина