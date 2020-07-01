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Полиция разгоняет шахтеров из-под Офиса президента, есть пострадавшие, - Волынец

Новости » Общество     01.07.2020 - 12:39
Полиция разгоняет шахтеров из-под Офиса президента, есть пострадавшие, - Волынец
Фото: под Офисом президента (facebook.com)

Сам Волынец тоже получил незначительные травмы во время силовых действий полиции

Представители МВД начали силовые действия против забастовщиков государственных и частных шахта под Офисом президента Украины.

Об этом свидетельствует видео, которое выложил лидер протестантов Михаил Волынец.

"Сотрудники полиции забрали имущество шахтеров - палатки. Препятствуют установлению палаток под АП", - написал Волынец.

На видео и фото, что выложил Волынец, происходит оттеснения митингующих полицией и автомобилями МВД. Кроме того, сам Волынец получил незначительные травмы во время силовых действий полиции.

Напомним, с 30 июня шахтеры из разных регионов начали безстракові акции в Киеве. Они требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности, Андрея Геруса, и возврат долгов государственной "Центрэнерго", которое является подконтрольным олигарху Коломойскому.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины полицияпротестшахтеры
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