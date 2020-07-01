Поліція розганяє шахтарів з-під Офісу президента, є постраждалі, - Волинець

Фото: під Офісом президента (facebook.com)

Сам Волинець теж отримав незначні травми під час силових дій поліції

Представники МВС почали силові дії проти страйкарів державних та приватних шахт під Офісом президента України.

Про це свідчить відео яке виклав лідер протестантів Михайло Волинець.

"Працівники поліції забрали майно шахтарів - намети. Перешкоджають встановленню наметів під ОП", - написав Волинець.

На відео та фото, що виклав Волинець, відбувається відтиснення мітингувальників поліцією та автомобілями МВС. Крім того, сам Волинець отримав незначні травми під час силових дій поліції.

Нагадаємо, з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної "Центренерго", яке є підконтрольним олігарху Коломойському.

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Автор: РБК-Україна