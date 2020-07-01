ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція розганяє шахтарів з-під Офісу президента, є постраждалі, - Волинець

Новини » Суспільство     01.07.2020 - 12:39
Поліція розганяє шахтарів з-під Офісу президента, є постраждалі, - Волинець
Фото: під Офісом президента (facebook.com)

Сам Волинець теж отримав незначні травми під час силових дій поліції

Представники МВС почали силові дії проти страйкарів державних та приватних шахт під Офісом президента України.

Про це свідчить відео яке виклав лідер протестантів Михайло Волинець.

"Працівники поліції забрали майно шахтарів - намети. Перешкоджають встановленню наметів під ОП", - написав Волинець.

На відео та фото, що виклав Волинець, відбувається відтиснення мітингувальників поліцією та автомобілями МВС. Крім того, сам Волинець отримав незначні травми під час силових дій поліції.

Нагадаємо, з 30 червня шахтарі з різних регіонів почали безстракові акції в Києві. Вони вимагають погашення перед працівниками державних шахт заборгованості із зарплати, виведення галузі із кризи і відставки відповідальних за кризу чиновників, зокрема Андрія Геруса, та повернення боргів державної "Центренерго", яке є підконтрольним олігарху Коломойському.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України полицияпротестшахтеры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся