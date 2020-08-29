Полиция расследуют причины пожара, при котором сгорела машина нардепа Лероса

Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания автомобиля народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса. Инцидент произошел на столичном Печерске.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В результате пожара никто не пострадал. На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия.

Правоохранители уточнили, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что в переулке Лабораторный произошло возгорание автомобиля "Мерседес".

Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате которого транспортное средство, которое принадлежит народному депутату Украины, было уничтожено.

"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля", - сказано в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что народному депутату "Слуги народа" Леросу подожгли автомобиль. Видео тушения автомобиля, Лерос выложил в социальные сети.