Полиция расследует загрязнение моря в Черноморске

В Черноморске Одесской области полицейские расследуют факт загрязнения моря нефтепродуктами. Там перевернулось судно спасательной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

Правоохранители узнали о происшествии из СМИ, которые писали, что в поселке Александровка под Чорноморськом на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы и вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов.

Также в правоохранительные органы с заявлением обратились представители государственной экологической инспекции. В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, Администрация морских портов Украины опровергает затопления судна спасательной службы. Информацию о том, что произошла утечка нефтепродуктов, также назвали неправдивой.

Местное издание "Думская" опубликовало видео с места происшествия. Как сообщалось, на причале в селе Александровка, что возле Черноморска, тонуло судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист".