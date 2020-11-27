ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Полиция расследует загрязнение моря в Черноморске

Черноморск, Пятница 27 ноября 2020 14:46
Полиция расследует загрязнение моря в Черноморске
Фото: судно (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черноморске Одесской области полицейские расследуют факт загрязнения моря нефтепродуктами. Там перевернулось судно спасательной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской области.

Правоохранители узнали о происшествии из СМИ, которые писали, что в поселке Александровка под Чорноморськом на причале тонет судно морской поисково-спасательной службы и вокруг него образовалось пятно из нефтепродуктов.

Также в правоохранительные органы с заявлением обратились представители государственной экологической инспекции. В связи с этим открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, Администрация морских портов Украины опровергает затопления судна спасательной службы. Информацию о том, что произошла утечка нефтепродуктов, также назвали неправдивой.

Местное издание "Думская" опубликовало видео с места происшествия. Как сообщалось, на причале в селе Александровка, что возле Черноморска, тонуло судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия загрязнениеморе

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь