Поліція розслідує забруднення моря у Чорноморську

Фото: судно (dumskaya.net)

У Чорноморську Одеської області поліцейські розслідують факт забруднення моря нафтопродуктами. Там перекинулось судно рятувальної служби.

Про це повідомляє прес-служба Одеської області.

Правоохоронці дізнались про подію через ЗМІ, які писали, що в селищі Олександрівка під Чорноморськом на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби і навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів.

Також до правоохоронних органів із заявою звернулися представники державної екологічної інспекції. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, Адміністрація морських портів України спростовує затоплення судна рятувальної служби. Інформацію про те, що стався витік нафтопродуктів, також назвали неправдивою.

Місцеве видання "Думська" опублікувало відео з місця події. Як повідомлялось, на причалі в селі Олександрівка, що біля Чорноморська, тонуло судно Морської пошуково-рятувальної служби "Аметист".