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Полиция расследует столкновение двух грузовиков на въезде в Киев

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 12:54
Полиция расследует столкновение двух грузовиков на въезде в Киев
Фото: место ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Автопроисшествие произошло ночью на территории Святошинского района на автодороге Житомир - Киев

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения двух грузовиков на въезде в Киев. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полиции также рассказали детали ДТП. Как отмечается, столкнулись два грузовика "ДАФ" и "Скания". В результате погиб один из водителей. Авария произошла ночью на территории Святошинского района столицы на автодороге Житомир - Киев.

"По предварительной информации, во время управления водитель грузового автомобиля "ДАФ" совершил наезд на транспортное средство "Скания", который двигался впереди него. В результате аварии водитель машины "ДАФ", 1989 года рождения, погиб от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Полиция расследует столкновение двух грузовиков на въезде в КиевФото: место ДТП (kyiv.npu.gov.ua)

Причины аварии сейчас устанавливают, сообщили в полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что на автодороге "Киев-Чоп" в направлении Киева столкнулись два грузовика, в результате чего погиб человек и образовались многочисленные пробки. Сообщалось, что водитель одного из грузовиков затормозил на светофоре, когда в него въехал другой грузовик.

Напомним, на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль. В результате аварии травмировался водитель КАМАЗа, его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

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