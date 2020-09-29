Полиция расследует смерть мужчины в киевском метро

Фото: киевское метро (zavtra.com.ua)

Полиция начала расследование инцидента со смертью мужчины в киевском метро. Житель Ужгорода залез на вагон, упал с него и умер.

Об этом сообщает полиция Киева.

По словам свидетелей, на одной из станций метро мужчина залез на крышу вагона, а когда началось движение поезда, он упал с него. От многочисленных травм мужчина умер на месте.

После инцидента было временно остановлено движение поездов между станциями "Выдубичи" и "Славутич". Во время осмотра места происшествия был найден рюкзак с вещами и документами погибшего. Им оказался 29-летний житель Ужгорода.

Следователи начали расследование по статье "Умышленное убийство" с квалификацией "самоубийство". Продолжается уточнение обстоятельств смерти и рассматриваются различные версии.

Напомним, 11 сентября вечером станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыли для пассажиров после анонимного сообщения об угрозе взрыва. После движение поездов возобновилось в обічном режиме. Сообщение о минировании не подтвердилось.

Кроме того, ранее в метрополитене Киева произошел серьезный сбой. Из-за падения напряжения в сети временно не работала система электронного билета и турникеты не пропускали пассажиров. В результате на входах в метро образовались большие очереди.