Поліція розслідує смерть чоловіка в київському метро

Фото: київське метро (zavtra.com.ua)

Поліція почала розслідування інциденту зі смертю чоловіка у київському метро. Мешканець Ужгорода заліз на вагон, впав з нього і помер.

Про це повідомляє поліція Києва.

За словами свідків, на одній зі станцій метро чоловік заліз на дах вагона, а коли почався рух поїзда, він впав з нього. Від численних травм чоловік помер на місці.

Після інциденту було тимчасово зупинено рух поїздів між станціями "Видубичі" та "Славутич". Під час огляду місця події було знайдено рюкзак з речами і документами загиблого. Ним виявився 29-річний мешканець Ужгорода.

Слідчі почали розслідування за статтею "Умисне вбивство" з кваліфікацією "самогубство". Триває уточнення обставин смерті і розглядаються різні версії.

Нагадаємо, 11 вересня ввечері станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закрили для пасажирів після анонімного повідомлення про загрозу вибуху. Після рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Повідомлення про замінування не підтвердилося.

Крім того, раніше в метрополітені Києва стався серйозний збій. Через падіння напруги в мережі тимчасово не працювала система електронного квитка і турнікети не пропускали пасажирів. В результаті на входах у метро утворилися великі черги.