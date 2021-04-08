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Полиция расследует схему поставки российских вагонов при участии члена набсовета УЗ 

Автор: РБК-Украина

Национальная полиция подозревает члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" в организации преступной схемы поставки в Украину вагонов из Российской Федерации в обход существующему запрету.

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 1 апреля, который разрешил следователям провести обыск на рабочем месте подозреваемого.

"Установлено, что служебные лица "Укрзализныци" действуя под давлением членов наблюдательного совета этой компании, в 2020 году вступили в сговор с должностными лицами ООО "Альфара", "БГС Рейл" и "Пиеспи Капитал", действуя вопреки требованию постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147, способствовали ввозу на территорию Украины вагонов из Российской Федерации, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц", - говорится в определении суда.

Уголовное расследование начато еще 3 ноября 2020 года.

Следствие подозревает, что ключевую роль в этой схеме играл член набсовета Адомас Аудицкас.

"Предоставить следователям группы и прокурорам разрешение на проведение обыска в нежилых помещениях по месту нахождения рабочего места Аудицкаса Адомаса 23.12.1982 года рождения в АО "Украинская железная дорога" по адресу: г. Киев, ул. Ежи Гедройца, 5, каб 301, с целью поиска и изъятия следующих вещаний и документов", - говорится в определении суда на обыск.

Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук посчитал, что зарплаты членов наблюдательного совета УЗ превышают норму в 30-40 раз.

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Новости Украины Укрзализныцяполиция
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