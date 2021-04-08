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Поліція розслідує схему постачання російських вагонів за участю члена наглядової ради УЗ

Автор: РБК-Україна

Національна поліція підозрює члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" в організації злочинної схеми постачання в Україну вагонів з Російської Федерації в обхід існуючої заборони.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 1 квітня, який дозволив слідчим провести обшук на робочому місці підозрюваного.

"Встановлено, що службові особи "Укрзалізниці" діючи під тиском членів наглядової ради цієї компанії, в 2020 році вступили в змову з посадовими особами ТОВ "Альфара", "БГС Рейл" і "Пиеспи Капітал", діючи всупереч вимозі постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року №1147, сприяли ввезення на територію України вагонів з Російської Федерації, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб", - йдеться в ухвалі суду.

Кримінальне розслідування розпочато ще 3 листопада 2020 року.

Слідство підозрює, що ключову роль в цій схемі грав член наглядової ради Адомас Аудицкас.

"Надати слідчим групи і прокурорам дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за місцем знаходження робочого місця Аудицкаса Адомаса 23.12.1982 року народження АТ "Українська залізниця" за адресою: м. Київ, вул. Єжи Гедройца, 5, каб. 301, з метою пошуку і вилучення таких віщань і документів", - йдеться в ухвалі суду на обшук.

Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук вважає, що зарплати членів наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів.

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