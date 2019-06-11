Полиция расследует пожар в Одессе

По факту пожара в психбольнице в Одессе открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что, по версии спасателей, причина возгорания - занесение огня извне. Добавим, что в административном корпусе больницы и в трех должностных лиц указанного учреждения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для изучения.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Согласно акта спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. По последним данным, в результате происшествия погибли 6 человек, 4 человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

После этого президент Владимир Зеленский поручил премьеру Владимиру Гройсману создать комиссию по расследованию пожара. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.