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Полиция расследует массовое отравление на мясокомбинате Полтавской области

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Глобино, Вторник 13 июля 2021 10:53
Полиция расследует массовое отравление на мясокомбинате Полтавской области Фото: полиция расследует массовое отравление на мясокомбинате Полтавской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители устанавливают обстоятельства массового отравления на мясокомбинате в городе Глобино, где пострадали 16 человек. Установлено, что работники жаловались на плохое самочувствие в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По информации правоохранителей, госпитализировали 14 рабочих одного из цехов местного мясокомбината с предварительным диагнозом - отравление неизвестным веществом.

Отмечено, что информация от медиков поступила в полицию 13 июля в 00.30 ночи.

В результате чего к предприятию прибыла следственно-оперативная группа полиции для изучения обстоятельств происшествия и сбора сведений.

Как сообщают в полиции, жалобы на ухудшение самочувствия начали поступать от работников в течение дня.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 27 УК - нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия.

На месте продолжает работать полиция.

Напомним, что в городе Глобино Полтавской области на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом.

В результате инцидента пострадали 16 человек.

В частности, один человек находится в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести, а два человека от госпитализации отказались.

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