Полиция расследует массовое отравление на мясокомбинате Полтавской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства массового отравления на мясокомбинате в городе Глобино, где пострадали 16 человек. Установлено, что работники жаловались на плохое самочувствие в течение дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.
По информации правоохранителей, госпитализировали 14 рабочих одного из цехов местного мясокомбината с предварительным диагнозом - отравление неизвестным веществом.
Отмечено, что информация от медиков поступила в полицию 13 июля в 00.30 ночи.
В результате чего к предприятию прибыла следственно-оперативная группа полиции для изучения обстоятельств происшествия и сбора сведений.
Как сообщают в полиции, жалобы на ухудшение самочувствия начали поступать от работников в течение дня.
По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 27 УК - нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия.
На месте продолжает работать полиция.
Напомним, что в городе Глобино Полтавской области на мясокомбинате произошло массовое отравление работников неизвестным веществом.
В результате инцидента пострадали 16 человек.
В частности, один человек находится в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести, а два человека от госпитализации отказались.