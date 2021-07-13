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Поліція розслідує масове отруєння на м'ясокомбінаті Полтавської області

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Глобине, Вівторок 13 липня 2021 10:53
Поліція розслідує масове отруєння на м'ясокомбінаті Полтавської області Фото: поліція розслідує масове отруєння на м'ясокомбінаті Полтавської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці встановлюють обставини масового отруєння на м'ясокомбінаті у місті Глобине, де постраждали 16 осіб. Встановлено, що працівники скаржилися на погане самопочуття протягом дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

За інформацією правоохоронців, госпіталізовано 14 робітників одного із цехів місцевого м’ясокомбінату з попереднім діагнозом - отруєння невідомою речовиною.

Зазначено, що інформація від медиків надійшла до поліції 13 липня, о пів на першу ночі.

Внаслідок чого до підприємства прибула слідчо-оперативна група поліції для вивчення обставин події та збору відомостей.

Як повідомляють у поліції, скарги на погіршення самопочуття почали надходити від робітників протягом дня.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 27 ККУ - порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

На місці продовжує працювати поліція.

Нагадаємо, що у місті Глобине Полтавської області на м'ясокомбінаті сталось масове отруєння працівників невідомою речовиною.

В результаті інциденту постраждали 16 людей.

Зокрема, одна людина перебуває у тяжкому стані та 13 осіб у стані середнього ступеня тяжкості, а дві особи від госпіталізації відмовилися.

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