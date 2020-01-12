Полиция расследует информацию о нападении на хасидов в Умани

Национальная полиция проверяет информацию о возможном нападении на хасидов в Умани. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отметили в полиции, на данный момент группа из работников различных служб по приказу глав Нацполиции Игоря Клименко, отправилась в Умань для выяснения обстоятельство конфликтной ситуации.

"Среди задач, которые поставил глава Нацполиции представителям группы - установление причин и обстоятельств конфликта между местными жителями и хасидами и предоставления правовой оценки действиям местных правоохранителей", - сообщили в полиции.

При этом правоохранители заявили, что информация о четырех пострадавших хасидах в результате конфликта не соответствует действительности.

"Представителям Нацполиции такие данные в больнице не подтвердили. Также с заявлениями о совершении правонарушений в связи с конфликтом между местными жителями и хасидами никто не обращался", - отметили правоохранители.

Напомним, ранее Yeshiva World News сообщило, что в Умани 10 января около 30 человек совершили нападение на группу хасидов, находящуюся вблизи могилы раввина Нахмана. По словам очевидцев конфликта, полиция, прибывшая на место происшествия, не оказала должной помощи. В результате инцидента якобы госпитализированы были четверо хасидов.

Также РБК-Украина писало, что осенью в Умани за время празднования паломниками-хасидами иудейского Нового года Рош ха-Шана полицией зафиксировано 72 сообщения о возможных правонарушениях, зарегистрировано 15 уголовных производств.