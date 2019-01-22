Полиция расследует хищение 20 млн гривен на строительстве бориспольского экспресса

Фото:скоростной экспресс (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Дело расследуется с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств чиновниками одного из госпредприятий

Национальная полиция расследует уголовное дело по факту присвоения и растраты более 20 млн государственных гривен при строительстве экспресса "Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Согласно решению суда, дело расследуется с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств чиновниками одного из государственных предприятий по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия путем формального документального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.

Установлено, что в течение 2018 года ООО "Рилейд" неоднократно побеждало в публичных закупках филиала "Юго-Западная железная дорога" ПАО "Укрзализныця" по объекту строительства "Организация железнодорожного пассажирского сообщения Киева - Международный аэропорт "Борисполь" на общую сумму 20 444 582 гривен.

17 января Печерский райсуд Киева предоставил полиции доступ к ряду документов для установления обстоятельств правоннарушения и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, "Укрзализныця" 30 ноября запустила первый рейс скоростного экспресса сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

Общая стоимость проекта - 480 млн гривен. Для его реализации пришлось, в частности, достроить около 4 км пути, построить железнодорожную эстакаду длиной 272 м над трассой M03 Киев-Харьков. Также построили две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ до терминала D аэропорта.