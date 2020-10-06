Полиция расследует беспорядки под судом после рассмотрения дела Антоненко

Фото: столкновения после суда над Антоненко (hromadske.ua)

Полиция оценит действия правоохранительных органов и участников акции протеста после суда над Андреем Антоненко. Один из полицейских толкнул протестующего.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

По версии правоохранителей, группа граждан заблокировала выезд автозака с Антоненко с территории суда. На просьбу прекратить действия протестующие не отреагировали, а напротив вышли на дорогу по улице Соломенской и перекрыли движение. После этого полиция вмешалась в ситуацию, чтобы создать коридор для автозака и во время этого произошли столкновения с активистами. Дальше было восстановлено движение транспорта.

Полиция Киева собрала информацию по инциденту. Правоохранители проведут проверку и оценят действия каждого участника ситуации.

Напомним, сегодня Апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко, который обвиняется в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.