Полиция рассказала подробности стрельбы в Харьковской области

Полиция Харьковской области сообщила о двух раненых в результате стрельбы в Харьковской области. Погибших и заложников в результате инцидента нет.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В полиции сообщили, что по предварительно информации, стрельба совершалась из травматического оружия.

"2 раненых, предварительно из травматического оружия. Один в руку, другой - в ногу. Погибших и заложников нет. Введен план "Сирена". Поиск нападавших продолжается", - сообщили в полиции.

Согласно информации, которая обнародована на сайте полиции, инцидент произошел в районе города Люботин около 19:10.

"Вблизи поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля "Мерседес" вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле", - говорится в сообщении.

Открыто дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце июля на трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль.

Однако позже стало известно, что это была спецоперация правоохранителей.