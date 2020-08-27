Поліція розповіла подробиці стрілянини в Харківській області

Поліція Харківської області повідомила про двох поранених в результаті стрільби в Харківській області. Загиблих і заручників в результаті інциденту немає.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, стрільба здійснювалася з травматичної зброї.

"2 поранених, попередньо з травматичної зброї. Один в руку, інший - в ногу. Загиблих і заручників немає. Введено план "Сирена". Пошук нападників триває", - повідомили в поліції.

Згідно з інформацією, яка оприлюднена на сайті поліції, інцидент стався в районі міста Люботин близько 19:10.

"Поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автошляху невідомі автомобілем "Міцубісі" заблокували рух мікроавтобуса "Мерседес", в якому перебували представники ГО "За життя", і змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля "Мерседес" вийшло кілька чоловік і з травматичної зброї обстріляли зазначений мікроавтобус, після чого зникли на своєму автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Відкрито справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці липня на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль.

Проте пізніше стало відомо, що це була спецоперація правоохоронців.