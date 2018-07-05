Полиция рассекретила тройное убийство в Запорожской области

На подсолнечном поле в Сумской области найдены закопанные тела убитых мужчин

Полиция Сумской области установила подозреваемых в тройном убийстве уроженцев Запорожской области, которых застрелили два дня назад. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что два дня назад вблизи одного из сел Краснопольского района были обнаружены автомобили "Рено-Трафик" и "Фольксваген".

"Обе машины имели все признаки того, что людей, находившихся в салоне, расстреляли: внутри машин эксперты нашли следы крови, а вблизи обеих иномарок - более десятка стреляных гильз", - отметили в полиции.

Правоохранителям в четверг, 5 июля, удалось установить, что к расстрелу трех мужчин причастны двое жителей Сумской области. Один - житель пгт Краснополье, другой - из Сумм.

"Сейчас они оба задержаны и находятся в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.

Найти подозреваемых удалось по обломкам стекла еще одного автомобиля. Впоследствии на одной из автодорог полицейские увидели УАЗ, который двигался без лобового стекла. Во время осмотра машины были обнаружены замытые следы крови и чувствовался запах уксуса.

Фото: расследование убийства (facebook.com/UA.National.Police)

Погибшими оказались трое жителей Запорожской области в возрасте 36, 34 и 40 лет. Они планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию России запчасти к сельскохозяйственной технике. Когда мужчины перестали выходить на связь, их родные сообщили в полицию.

"Сейчас полиция собрала достаточно доказательств причастности обоих задержанных к тройному убийству. Среди вещдоков также и ювелирные изделия, найденные у подозреваемых, которые принадлежали убитым. Сегодня возле Краснополья, на подсолнечном поле, найдены закопанные тела погибших мужчин со следами огнестрельных ранений",- отметили в полиции.

Задержанным готовится сообщение о подозрении. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. В рамках дела окончательно выясняются обстоятельства совершения преступления и круг других причастных к нему лиц.

Напомним, в четверг, 5 июля, в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.