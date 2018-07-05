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У Києві застрелили чоловіка

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 16:16
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

Тіло потерпілого без ознак життя виявила перехожа

У Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

Повідомляється, що тіло потерпілого без ознак життя виявила перехожа, яка відразу зателефонувала в поліцію.

Правоохоронці, прибувши на місце події, виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Фахівці на місці події вилучили гільзу.

За даними поліції, інцидент стався на вулиці Щусєва. Правоохоронці в даний час ретельно оглядають місце події і спілкуються зі свідками, щоб встановити всі обставини скоєння злочину.

 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 3 липня в центрі Києва невідомий стріляв у чоловіка. Постраждалий в результаті стрілянини в центрі Києва помер у лікарні. Правоохоронці розглядають кілька версій вбивства, скоєного 3 липня, в центрі Києва. Одна з версій - вбивство на замовлення.

 

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Теги публікації: Київ, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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