У Києві застрелили чоловіка

Тіло потерпілого без ознак життя виявила перехожа

У Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

Повідомляється, що тіло потерпілого без ознак життя виявила перехожа, яка відразу зателефонувала в поліцію.

Правоохоронці, прибувши на місце події, виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Фахівці на місці події вилучили гільзу.

За даними поліції, інцидент стався на вулиці Щусєва. Правоохоронці в даний час ретельно оглядають місце події і спілкуються зі свідками, щоб встановити всі обставини скоєння злочину.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 3 липня в центрі Києва невідомий стріляв у чоловіка. Постраждалий в результаті стрілянини в центрі Києва помер у лікарні. Правоохоронці розглядають кілька версій вбивства, скоєного 3 липня, в центрі Києва. Одна з версій - вбивство на замовлення.