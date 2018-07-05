Поліція розсекретила потрійне вбивство у Запорізькій області

На соняшниковому полі в Сумській області знайдені закопані тіла вбитих чоловіків

Поліція Сумської області встановила підозрюваних у потрійному вбивстві уродженців Запорізькій області, яких застрелили два дні тому. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Зазначається, що два дні тому поблизу одного з сіл Краснопільського району були виявлені автомобілі "Рено-Трафік" та "Фольксваген".

"Обидві автівки мали всі ознаки того, що людей, котрі перебували в салоні, розстріляли: всередині машин експерти знайшли сліди крові, а поблизу обох іномарок - більше десятка стріляних гільз", - зазначили поліції.

Правоохоронцям в четвер, 5 липня, вдалося встановити, що до розстрілу трьох чоловіків причетні двоє жителів Сумської області. Один - житель смт Краснопілля, інший - з Сум.

"Наразі вони обидва затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначили в поліції.

Знайти підозрюваних вдалось за уламками скла ще одного автомобіля. Згодом на одній з автодоріг поліцейські побачили УАЗ, що рухався без лобового скла. Під час огляду машини були виявлені замиті сліди крові та відчувався запах оцту.

Фото: розслідування вбивства (facebook.com/UA.National.Police)

Загиблими виявились троє жителів Запорізької області віком 36, 34 та 40 років. Вони планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Росії запчастини до сільськогосподарської техніки. Коли чоловіки перестали виходити на зв'язок, їх рідні повідомили в поліцію.

"Наразі поліція зібрала достатньо доказів причетності обох затриманих до потрійного вбивства. Серед речдоків також і ювелірні вироби, знайдені у підозрюваних, що належали убитим. Сьогодні поблизу Краснопілля, на соняшниковому полі, знайдені закопані тіла загиблих чоловіків, зі слідами вогнепальних поранень",- зазначили в поліції.

Затриманим вже готується повідомлення про підозру. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. У рамках справи остаточно з’ясовуються обставини скоєння злочину та коло інших причетних до нього осіб.

Нагадаємо, у четвер, 5 липня, в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка.