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Поліція розсекретила потрійне вбивство у Запорізькій області

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 22:14
Ілюстративне фото (flickr.com Jonathan Mallard)
Ілюстративне фото (flickr.com Jonathan Mallard)

На соняшниковому полі в Сумській області знайдені закопані  тіла вбитих чоловіків

Поліція Сумської області встановила підозрюваних у потрійному вбивстві уродженців Запорізькій області, яких застрелили два дні тому. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Зазначається, що два дні тому поблизу одного з сіл Краснопільського району були виявлені автомобілі "Рено-Трафік" та "Фольксваген".

"Обидві автівки мали всі ознаки того, що людей, котрі перебували в салоні, розстріляли: всередині машин експерти знайшли сліди крові, а поблизу обох іномарок - більше десятка стріляних гільз", - зазначили поліції.

Правоохоронцям в четвер, 5 липня, вдалося встановити, що до розстрілу трьох чоловіків  причетні двоє жителів Сумської області. Один - житель смт Краснопілля, інший - з Сум.

"Наразі вони обидва затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначили в поліції.

Знайти підозрюваних вдалось за уламками  скла ще одного автомобіля. Згодом на одній з автодоріг поліцейські побачили  УАЗ, що рухався без лобового скла. Під час огляду машини були виявлені замиті сліди крові та відчувався запах оцту.

 

Фото: розслідування вбивства (facebook.com/UA.National.Police)

Загиблими виявились  троє жителів Запорізької області віком 36, 34 та 40 років. Вони  планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Росії запчастини до сільськогосподарської техніки. Коли чоловіки перестали виходити на зв'язок, їх рідні повідомили в поліцію.

"Наразі поліція зібрала достатньо доказів причетності обох затриманих до  потрійного вбивства. Серед речдоків також і ювелірні вироби, знайдені у підозрюваних, що належали убитим. Сьогодні поблизу Краснопілля, на соняшниковому полі, знайдені закопані  тіла загиблих чоловіків, зі слідами вогнепальних поранень",- зазначили в поліції.

Затриманим вже готується повідомлення про підозру. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання.  У рамках справи остаточно з’ясовуються обставини скоєння злочину та коло інших причетних до нього осіб.

Нагадаємо, у четвер, 5 липня, в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка.

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Теги публікації: Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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