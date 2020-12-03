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Полиция раскрывает 25% ложных сообщений о минировании

Киев, Четверг 03 декабря 2020 12:59
Полиция раскрывает 25% ложных сообщений о минировании
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук, Владислав Красинский, Олег Черныш

Национальная полиция Украины раскрывает 25% ложных сообщений о минировании объектов. После чего людей привлекают к ответственности.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Есть у нас методы. Очень хорошо, когда идет сообщение через компьютерную сеть, на почту, например, у нас есть достаточно квалифицированные специалисты, и Служба безопасности нам помогает", - рассказал он.

Крищенко заявил, что в случае первого ложного сообщения о минировании грозит до шести лет лишения свободы, при повторном - до восьми лет.

Напомним, за последний месяц в Киеве несколько раз минировали метро. Каждый раз информация оказывалась ложной и правоохранители не находили взрывоопасных предметов.

Кроме того, в середине ноября поступило сообщение о минировании "заминировали" здания Киевской городской государственной администрации. Из помещений эвакуировали 1350 человек. Здание КГГА проверили на наличие взрывоопасных предметов, их не обнаружили.

Добавим, что Верховная рада намерена ужесточить наказание за ложное минирование. Парламентарии приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.

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Новости Украины Общество Андрей Крищенкоминированиеполиция

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