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Керівника "Київміськбуду" відсторонили від посади і проведуть аудит компанії

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Україна, Четвер 06 липня 2023 12:56
Керівника "Київміськбуду" відсторонили від посади і проведуть аудит компанії Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наглядова рада та правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалила рішення по початок проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram

"На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов'язків", - написав він.

За його словами, також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.

"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", - додав Кличко.

Що таке "Київміськбуд"

"Київміськбуд" - це велика українська будівельна компанія, яка є оператором ринку нерухомості. Вона займається будівництвом та продажем квартир в новобудовах Києва.

Вона пропонує широкий каталог об'єктів для продажу, включаючи квартири в різних районах Києва та області. Компанія орієнтована на потреби громадян із середнім рівнем доходів.

До складу холдингу "Київміськбуд" входить 38 організацій, а 80% акцій належать місту Києву.

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Віталий Кличко Київ
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