Керівника "Київміськбуду" відсторонили від посади і проведуть аудит компанії
Наглядова рада та правління ПрАТ "Київміськбуд" ухвалила рішення по початок проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram
"На цей час керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обов'язків", - написав він.
За його словами, також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва.
"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", - додав Кличко.
Що таке "Київміськбуд"
"Київміськбуд" - це велика українська будівельна компанія, яка є оператором ринку нерухомості. Вона займається будівництвом та продажем квартир в новобудовах Києва.
Вона пропонує широкий каталог об'єктів для продажу, включаючи квартири в різних районах Києва та області. Компанія орієнтована на потреби громадян із середнім рівнем доходів.
До складу холдингу "Київміськбуд" входить 38 організацій, а 80% акцій належать місту Києву.