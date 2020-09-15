Полиция проверяет четыре версии нападения на Балуха, - Сущенко

Следствие рассматривает четыре основные версии избиения бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Среди них несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщил бывший политзаключенный Кремля журналист Роман Сущенко в Facebook.

Он отметил, что 14 сентября был на допросе полиции в этом деле.

"Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количества, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия", - убежден Сущенко.

По его мнению, версия несчастного случая маловероятна.

Сейчас судебно-медицинская экспертиза не завершена и от ее выводов зависит успех расследования.

"Следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", - сообщил Сущенко.

Напомним, Балуха избили в столичном Гидропарке в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали, у него сломана рука и ключица, а также черепно-мозговая травма.

В Офисе президента не исключают политические мотивы в нападении на Балуха и призвали полицию быстро и в полной мере раскрыть это преступление.

Полиция квалифицировала нападение на Балуха как разбой.