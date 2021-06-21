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Полиция провела рейд по хостелам в Киеве. Обнаружили 14 иностранцев-нелегалов

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Понедельник 21 июня 2021 11:19
Полиция провела рейд по хостелам в Киеве. Обнаружили 14 иностранцев-нелегалов Фото: в Киеве задержали нелегалов-иностранцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве полицейские обнаружили 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины. Они провели отработку хостелов и рынков в разных районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, задержанные не имели документов, подтверждающих законность пребывания на территории Украины.

В настоящее время в отношении тринадцати граждан принято решение о принудительном выдворении в страны их происхождения, а один гражданин доставлен в пункт временного пребывания иностранцев в городе Чернигов.

На нарушителей составлены протоколы по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее в Белгород-Днестровском правоохранители мигрантов задержали 52, которые незаконно находились на территории Украины.

Напомним, в Украине также заблокировали канал незаконной миграции в Евросоюз выходцев из стран Азии.

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