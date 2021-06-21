Поліція провела рейд по хостелах у Києві. Виявили 14 іноземців-нелегалів
У Києві поліцейські виявили 14 іноземців, які незаконно перебували на території України. Вони провели відпрацювання хостелів та ринків у різних районах столиці.
Так, затримані не мали документів, що підтверджують законність перебування на території України.
На даний час відносно тринадцяти громадян прийнято рішення про примусове видворення до країн їх походження, а одного громадянина доставлено до пункту тимчасового перебування іноземців у місті Чернігів.
На порушників складено протоколи за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Раніше у Білгород-Дністровському правоохоронці затримали 52 мігрантів, які незаконно перебували на території України.
Нагадаємо, в Україні також заблокували канал незаконної міграції до Євросоюзу вихідців з країн Азії.