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Нападение на ромов во Львове: суд избрал меры пресечения восьми подозреваемым

НовостиОбщество    26.06.2018 - 19:21
Фото: наслудки нападения на лагерь цыган в Львове (ГУНПУ во Львовской области)
Фото: наслудки нападения на лагерь цыган в Львове (ГУНПУ во Львовской области)

Для всех выбрали два месяца содержания под стражей без права залога

Пустомиловский суд Львова избрал меры пресечения восьми задержанным, которых подозревают в нападении на поселение ромов. Для всех выбрали два месяца содержания под стражей без права залога, передает прокуратура Львовской области.

Избрание меры пресечения подозреваемому в организации нападения 20-летнему парню происходило в открытом режиме, поскольку он является совершеннолетним. Для остальных подозреваемых суд избирал меру пресечения в закрытом режиме.

Семерым несовершеннолетним участникам нападения инкриминируется хулиганство с применением оружия, за что им грозит от 3 до 7 лет заключения. Восьмому - организатору погромов - инкриминируют умышленное убийство, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Известно, что подозреваемый в организации нападения на поселение ромов свою причастность к совершению хулиганских действий признает, но отрицает совершение убийства.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция установила и задержала всех 14 подозреваемых в нападении на цыган во Львове. Так, 20-летний организатор нападения раздал участникам нападения различные орудия и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток цыганского поселения.

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Теги публикации: ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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