Полиция прекратила работу Telegram-канала, который распространял данные украинцев

Национальная полиция начала расследование незаконного распространения персональных данных граждан Украины на одном из анонимных Telegram-каналов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Согласно предварительному анализу, опубликованные данные являются компиляцией из информационных баз различных госведомств и негосударственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеют отношения к мобильному приложению "Дія".

"В настоящее время работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращена. Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы", - говорится в сообщении.

По факту незаконного распространения персональных данных в полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса. Начато расследование.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов "слил" базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений. После инцидента в сети начали говорить о том, что данные украинцев взяты из программы "Дія".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Дія" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. При этом количество информации, которое доступно в вішеупомянутом боте, в десятки раз превышает ту, с которой работает приложение. Служба безопасности Украины уже начала расследование.