Поліція повідомила про підозру майже 80 керівникам ТЦК

Підозра для 76 керівників ТЦК

Поліція посилює слідчу роботу, щоб запобігти зловживанням у діяльності територіальних центрів комплектування. Слідчі вже повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня.

"Для мене принципово, щоб закон однаково діяв і для військовозобов'язаного, і для посадовця, який відповідає за мобілізацію або ухвалює рішення у складі ВЛК. Посада, звання, наявність будь-яких ресурсів не можуть бути захистом від відповідальності", - зазначив Цуцкірідзе.

За його словами, відповідальність завжди має бути індивідуальною і ґрунтуватися на доказах. Він додав, що викриття конкретних зловживань не повинно перетворюватися на кампанію проти всіх працівників ТЦК або призводити до автоматичного скасування законних висновків щодо людей із тяжкими захворюваннями чи пораненнями.

Незаконне бронювання та рішення ВЛК

Окремий напрямок роботи поліції - перевірка бронювання та рішень військово-лікарських комісій. Слідчі встановлюють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних.

вилучено понад 83,5 тисячі постанов військово-лікарських комісій;

скасовано 6,5 тисячі незаконних рішень ВЛК;

перевіряють обставини бронювання майже 2,5 тисячі осіб.

"Йдеться не про формальне збільшення кількості справ, а про якість документування, встановлення всіх учасників схем і доведення матеріалів до суду", - уточнив Цуцкірідзе.

За його словами, поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань - передусім у діяльності ТЦК, під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Нацполіції розслідували 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 із них уже направили до суду, решта справ ще розслідують.

"Серед фігурантів є працівники та керівники ТЦК різного рівня - наприклад, ми вже повідомили про підозру 76 таким керівникам", - зазначив Цуцкірідзе.

Нагадаємо, наприкінці липня Державне бюро розслідувань разом із Генштабом провело обшуки у понад ста територіальних центрах комплектування по всій Україні в межах операції "Чесний призов".