Поліція посилила патрулі та збільшила їх кількість у Київській області: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

"Ми готові працювати при будь-яких умовах. З моменту деокупації частини Київської області ми ухвалили всі рішення, аби бути максимально енергонезалежними. Це все потрібно для того, аби поліція могла ефективно виконувати свої обов'язки", - заявив Нєбитов.

Поліцейський пояснив, що було ухвалено рішення збільшити кількість автомобільних та піших патрулів. Вони мають додаткові ліхтарики. Нєбитов додав, що поліція зробить все, аби громадяни відчували себе у безпеці та у темну пору доби могли спокійно дістатись своїх домівок.

Також за вказівкою очільника Київської ОВА Олексія Кулеби органами місцевого самоврядування розгорнуто 740 пунктів обігріву та ще 39 мобільних таких пунктів відкрито ДСНС задля допомоги громадянам.